В Сочи во время отдыха погибли мужчина и ребенок из Челябинска

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар произошел в частном доме (архивное фото)
Пожар произошел в частном доме (архивное фото) Фото:

В городе Сочи в ночь на 16 апреля во время пожара в частном доме погиб 33-летний житель Челябинска и 10-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник.

«В Сочи во время отдыха погиб челябинец с ребенком — 33-летний мужчина и 10-летний мальчик. Погибли из-за пожара в частном доме», — уточнил источник URA.RU.

Новостные паблики Сочи сообщают, что пожар произошел на Курортном проспекте в Хостинском районе. «Ночной пожар унес жизни двух человек в Сочи. Частный дом полностью сгорел на Курортном проспекте в Хостинском районе в ночь на 16 апреля. Правоохранители проводят расследование для установления всех деталей произошедшего», — сообщает SochiMedia.su — Новости Сочи в соцсети «ВКонтакте».

Редакция URA.RU связалась с министерством социальных отношений Челябинской области. Там обещали уточнить информацию. В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю также сообщат о подробностях ЧП позднее.

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В городе Сочи в ночь на 16 апреля во время пожара в частном доме погиб 33-летний житель Челябинска и 10-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник. «В Сочи во время отдыха погиб челябинец с ребенком — 33-летний мужчина и 10-летний мальчик. Погибли из-за пожара в частном доме», — уточнил источник URA.RU. Новостные паблики Сочи сообщают, что пожар произошел на Курортном проспекте в Хостинском районе. «Ночной пожар унес жизни двух человек в Сочи. Частный дом полностью сгорел на Курортном проспекте в Хостинском районе в ночь на 16 апреля. Правоохранители проводят расследование для установления всех деталей произошедшего», — сообщает SochiMedia.su — Новости Сочи в соцсети «ВКонтакте». Редакция URA.RU связалась с министерством социальных отношений Челябинской области. Там обещали уточнить информацию. В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю также сообщат о подробностях ЧП позднее.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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