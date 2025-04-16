В Сочи во время отдыха погибли мужчина и ребенок из Челябинска

В городе Сочи в ночь на 16 апреля во время пожара в частном доме погиб 33-летний житель Челябинска и 10-летний мальчик. Об этом URA.RU сообщил источник.
«В Сочи во время отдыха погиб челябинец с ребенком — 33-летний мужчина и 10-летний мальчик. Погибли из-за пожара в частном доме», — уточнил источник URA.RU.
Новостные паблики Сочи сообщают, что пожар произошел на Курортном проспекте в Хостинском районе. «Ночной пожар унес жизни двух человек в Сочи. Частный дом полностью сгорел на Курортном проспекте в Хостинском районе в ночь на 16 апреля. Правоохранители проводят расследование для установления всех деталей произошедшего», — сообщает SochiMedia.su — Новости Сочи в соцсети «ВКонтакте».
Редакция URA.RU связалась с министерством социальных отношений Челябинской области. Там обещали уточнить информацию. В пресс-службе СКР по Краснодарскому краю также сообщат о подробностях ЧП позднее.
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