В Германии испугались приостановки американской военной помощи Украине

Профессор Масала: ВСУ хватит оружия на полгода без помощи США
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У Украины нет альтернатив военной помощи от США
У Украины нет альтернатив военной помощи от США Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Без американской военной помощи запасов оружия у ВСУ хватит приблизительно на полгода. При этом у Украины нет альтернатив поддержке США, сообщил профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала.

«Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден», — подчеркнул Карло Масала в интервью телеканалу ZDF. По его словам, в Европе серьезно опасаются, что их стремление заручиться поддержкой США в вопросе спонсирования Украины не увенчается успехом. При этом профессор отметил, что у Киева нет альтернативы поддержке Штатов.

Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что США прекратили всю военную помощь Украине. Американский президент Дональд Трамп может возобновить ее только в том случае, если Киев продемонстрирует готовность к мирным переговорам.

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Без американской военной помощи запасов оружия у ВСУ хватит приблизительно на полгода. При этом у Украины нет альтернатив поддержке США, сообщил профессор международной политики Мюнхенского университета бундесвера Карло Масала. «Украина сможет продержаться полгода с оружием, которое обещал еще предшественник Трампа Джо Байден», — подчеркнул Карло Масала в интервью телеканалу ZDF. По его словам, в Европе серьезно опасаются, что их стремление заручиться поддержкой США в вопросе спонсирования Украины не увенчается успехом. При этом профессор отметил, что у Киева нет альтернативы поддержке Штатов. Ранее зарубежные СМИ сообщили о том, что США прекратили всю военную помощь Украине. Американский президент Дональд Трамп может возобновить ее только в том случае, если Киев продемонстрирует готовность к мирным переговорам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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