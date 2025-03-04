Пермские НКО получат гранты от губернатора на 28 млн рублей

В Пермском крае подвели итоги специального конкурса социальных и гражданских инициатив среди НКО. В 2025 году его победителями стали 35 социально значимых проектов. Они получат гранты губернатора Пермского края Дмитрия Махонина на сумму более 27,9 млн рублей.
«Отбор происходил из 104 поданных заявок. Лидерами по полученной поддержке стали некоммерческие организации из Перми и Березников», — сообщает пресс-служба администрации губернатора Пермского края на своем сайте.
Конкурс приурочен к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому инициативы должны были соответствовать одной из 12 заданных тематик.
Так, 10 проектов оказались направлены на проведение спортивных и культурно-массовых событий к 9 Мая. Также гранты получили десятки проектов по проведению информационно-просветительских мероприятий по краеведению, истории, культурно-познавательному туризму, созданию исторических выставок и экспозиций и реконструкции. Проекты в области: дизайна, моды, музыки и т.д.
Эксперты высоко оценили качество инициатив. Поэтому Координационный совет Фонда принял решение вдвое увеличить финансирование — с 14 до 28 миллионов рублей. Тем самым, поддержку получил почти каждый третий проект.
Ранее глава региона подчеркивал важность участия общественных активистов в решении социальных вопросов региона. По словам Дмитрия Махонина, без вклада НКО справиться со всеми вызовами было бы невозможно. Поэтому продолжить оказывать помощь некоммерческому сектору необходимо.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!