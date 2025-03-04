Челябинское УГИБДД выступило со спецобращением к водителям из-за непогоды

Жителей Челябинской области просят быть предельно внимательными на дорогах региона в условиях надвигающегося снегопада. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.
«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона 5 марта ожидаются осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Для избежания аварийных ситуаций важно держать дистанцию и снизить скорость. Также стоит избегать резких торможений и использовать противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости автомобиля на дороге.
Синоптики ранее предупредили, что Челябинскую область в ближайшие сутки накроет снегопад. На дорогах возможна гололедица, а порывы ветра местами достигнут 13 метров в секунду, сообщили в региональном Гидрометеоцентре.
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