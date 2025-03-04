Челябинское УГИБДД выступило со спецобращением к водителям из-за непогоды

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Водителей просят быть внимательными в условиях снегопада
Водителей просят быть внимательными в условиях снегопада Фото:

Жителей Челябинской области просят быть предельно внимательными на дорогах региона в условиях надвигающегося снегопада. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России. 

«Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона 5 марта ожидаются осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. 

Для избежания аварийных ситуаций важно держать дистанцию и снизить скорость. Также стоит избегать резких торможений и использовать противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости автомобиля на дороге. 

Синоптики ранее предупредили, что Челябинскую область в ближайшие сутки накроет снегопад. На дорогах возможна гололедица, а порывы ветра местами достигнут 13 метров в секунду, сообщили в региональном Гидрометеоцентре. 

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Жителей Челябинской области просят быть предельно внимательными на дорогах региона в условиях надвигающегося снегопада. Об этом сообщила пресс-служба регионального Управления Госавтоинспекции ГУ МВД России.  «Госавтоинспекция Челябинской области предупреждает автомобилистов об ухудшении погодных условий. На территории региона 5 марта ожидаются осадки в виде снега, на дорогах возможно образование гололедицы», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.  Для избежания аварийных ситуаций важно держать дистанцию и снизить скорость. Также стоит избегать резких торможений и использовать противотуманные фары и ближний свет фар даже днем для улучшения видимости автомобиля на дороге.  Синоптики ранее предупредили, что Челябинскую область в ближайшие сутки накроет снегопад. На дорогах возможна гололедица, а порывы ветра местами достигнут 13 метров в секунду, сообщили в региональном Гидрометеоцентре. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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