В Петербурге строительство продолжения набережной Макарова оценено в 10 млрд

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В рамках реализации проекта предусмотрено возведение нового моста через реку Смоленку
В рамках реализации проекта предусмотрено возведение нового моста через реку Смоленку Фото:

В Петербурге объявили конкурс на строительство продолжения набережной Макарова с возведением моста через Смоленку на Васильевском острове. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, стоимость первой очереди проекта оценивается в 9,9 млрд рублей.

«Первая очередь объекта — от 2-й линии В.О. до транспортной связи через остров Серный оценена в 9,9 млрд рублей. Заказчиком выступает СПб ГКУ „Дирекция транспортного строительства“», — пишет «Коммерсант».

Заявки от подрядных организаций будут приниматься до 20 марта 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести уже 25 марта. В рамках реализации проекта предусмотрено возведение нового моста через реку Смоленку, что позволит существенно улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на соседние магистрали.

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В Петербурге объявили конкурс на строительство продолжения набережной Макарова с возведением моста через Смоленку на Васильевском острове. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, стоимость первой очереди проекта оценивается в 9,9 млрд рублей. «Первая очередь объекта — от 2-й линии В.О. до транспортной связи через остров Серный оценена в 9,9 млрд рублей. Заказчиком выступает СПб ГКУ „Дирекция транспортного строительства“», — пишет «Коммерсант». Заявки от подрядных организаций будут приниматься до 20 марта 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести уже 25 марта. В рамках реализации проекта предусмотрено возведение нового моста через реку Смоленку, что позволит существенно улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на соседние магистрали.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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