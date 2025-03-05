В Петербурге строительство продолжения набережной Макарова оценено в 10 млрд

В Петербурге объявили конкурс на строительство продолжения набережной Макарова с возведением моста через Смоленку на Васильевском острове. Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, стоимость первой очереди проекта оценивается в 9,9 млрд рублей.
«Первая очередь объекта — от 2-й линии В.О. до транспортной связи через остров Серный оценена в 9,9 млрд рублей. Заказчиком выступает СПб ГКУ „Дирекция транспортного строительства“», — пишет «Коммерсант».
Заявки от подрядных организаций будут приниматься до 20 марта 2025 года, а итоги конкурса планируется подвести уже 25 марта. В рамках реализации проекта предусмотрено возведение нового моста через реку Смоленку, что позволит существенно улучшить транспортную доступность района и снизить нагрузку на соседние магистрали.
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