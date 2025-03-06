В Советском районе Челябинска в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина выделили землю под новый микрорайон по проекту КРТ. Градостроительный потенциал участка после корректировки проекта составит 212 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в мэрии города.
«Приняты решения о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Овчинников и Елькина в Советском районе Челябинска. После корректировки границ градостроительный потенциал участка составит 212 тысяч квадратных метров, 15,5 гектаров», — сообщили в пресс-службе мэрии.
Аукцион на право застройки территории по проекту о КРТ планируется провести уже в 2025 году. Вместе с участком победителю торов достанется заброшенный элеватор — памятник культурного наследия, который необходимо будет восстановить.
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