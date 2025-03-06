06 марта 2025

В центре Челябинска возле элеватора построят крупный микрорайон по проекту КРТ. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Градостроительный потенциал участка - 15,5 гектаров
Градостроительный потенциал участка - 15,5 гектаров Фото:

В Советском районе Челябинска в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина выделили землю под новый микрорайон по проекту КРТ. Градостроительный потенциал участка после корректировки проекта составит 212 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в мэрии города.

«Приняты решения о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Овчинников и Елькина в Советском районе Челябинска. После корректировки границ градостроительный потенциал участка составит 212 тысяч квадратных метров, 15,5 гектаров», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Аукцион на право застройки территории по проекту о КРТ планируется провести уже в 2025 году. Вместе с участком победителю торов достанется заброшенный элеватор — памятник культурного наследия, который необходимо будет восстановить.

Аукцион на право застройки территории по проекту КРТ пройдет в Челябинске в 2025 году
Аукцион на право застройки территории по проекту КРТ пройдет в Челябинске в 2025 году
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В Советском районе Челябинска в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Цвиллинга, Овчинникова и Елькина выделили землю под новый микрорайон по проекту КРТ. Градостроительный потенциал участка после корректировки проекта составит 212 тысяч квадратных метров. Об этом рассказали в мэрии города. «Приняты решения о комплексном развитии территории (КРТ) в границах улиц Либкнехта, Кирова, Орджоникидзе, Овчинников и Елькина в Советском районе Челябинска. После корректировки границ градостроительный потенциал участка составит 212 тысяч квадратных метров, 15,5 гектаров», — сообщили в пресс-службе мэрии. Аукцион на право застройки территории по проекту о КРТ планируется провести уже в 2025 году. Вместе с участком победителю торов достанется заброшенный элеватор — памятник культурного наследия, который необходимо будет восстановить.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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