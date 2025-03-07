Жительница Семи Ключей на Старой Сортировке в Екатеринбурге заявила о якобы нелегальном автосервисе, который организовали в жилой постройке. Он работает уже несколько лет и мешает людям выхлопными газами и ездой на больших скоростях по улицам. В сервисе якобы могут работать и нелегалы, а в здании днем и ночью громко играет музыка. Подробнее URA.RU рассказала местная жительница Татьяна [имя изменено].
Сервис работает в здании по улице Северных Радистов, 57. «В 2021-м сосед купил участок, а уже к следующему году благополучно выстроил здесь дом со всеми нарушениями законодательства, который зарегистрировал как жилой, но на первом этаже у него четырехметровые потолки, где ведется деятельность по ремонту автомобилей», — сказала Татьяна. По ее словам, несколько раз там делали пристройки, а сейчас в сервисе одновременно могут ремонтировать 10 машин. Женщина добавила, что, в частности, авто там красят и меняют комплектующие и жидкости.
Сервис, по словам собеседницы, вблизи оставляет разлившиеся машинные масла и другие средства. «Здесь бесконечная езда машин. У нас тут стихийная парковка образовалась, где до 30 машин собирается. Здесь мигранты ходят ежедневно, они ведь могут быть нелегалами», — сказала Татьяна.
Она отметила, что из-за частых разборок у нее случился инфаркт миокарда. «Это просто безобразие. Я получила инфаркт миокарда, психуя по этому поводу. Мне уже операцию делали на сердце, представляете? Это и днем, и ночью здесь происходит», — заявила женщина, отметив, что автосервисом «у дома» недовольны и другие местные жители.
На панорамах «Яндекс.Карты» видно, что на Северных Радистов, 57 действительно работает автосервис ежедневно с 10:00 до 22:00 (однако Татьяна заявляет, что он работает и ночью). По этому адресу находится двухэтажное здание, а напротив него расположена парковочная зона. По номеру телефона, который там и указан, собеседник также подтвердил корреспонденту агентства, что на месте работает автосервис. «Мы арендуем помещение. У нас есть ИП, документы», — сказали по телефону, однако не уточнили, кто владелец помещения и как называется ИП.
Согласно нормам СанПиН, при пяти постах автосервис может быть расположен на расстоянии не менее 50 метров до жилых построек. А вот если постов в автосервисе 10, расстояние должно быть не менее 100 метров. В видео, которым женщина поделилась с агентством, видны пятна, разлившиеся по дороге в частном секторе. Татьяна обращалась в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений, где ответили, что здание уже проверял «ЭнергосбыТ Плюс».
«Сотрудниками компании 07.02.2025 проведено обследование вышеуказанного жилого дома, в результате которого выявлено нецелевое потребление электроэнергии, а именно: электроэнергия используется потребителем для коммерческих целей», — ответили там местной жительнице.
Агентство направило письменный запрос в департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений горадминистрации. Ответ ожидается и от департамента землепользования.
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