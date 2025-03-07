Президент США Дональд Трамп поддержал удары России по Украине. Об этом он сказал во время обращения.
«Любой на месте России наносил бы удары по Украине на фоне приостановки помощи», Думаю, Путин бьет ВСУ сильнее, чем прежде», — заявил Трамп в ходе обращения, транслируемого телеканалом Fox News.»
Ранее Дональд Трамп заявлял о своей нейтральной позиции в конфликте между Россией и Украиной, подчеркивая, что он выступает за интересы обеих сторон и является посредником в этом вопросе. Эти комментарии были сделаны после встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским в Вашингтоне, где Трамп выразил поддержку обеим странам.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.