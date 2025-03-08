08 марта 2025

Москвич потерял полмиллиона при попытке купить крипту

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Москвич подал заявление в полицию
Москвич подал заявление в полицию Фото:

Москвич потерял 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту через приложение биржи Bybit. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Мужчина перевел деньги продавцу, но после транзакции контакт с ним был потерян.

«По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов. По его словам, после произошедшего продавец исчез, и мужчина обратился в полицию.

Случай произошел в четверг 6 марта, когда 39-летний житель столицы сообщил о пропаже денег. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit, основанная в 2018 году и насчитывающая более 40 миллионов пользователей по всему миру, базируется в Дубае.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Москвич потерял 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту через приложение биржи Bybit. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Мужчина перевел деньги продавцу, но после транзакции контакт с ним был потерян. «По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов. По его словам, после произошедшего продавец исчез, и мужчина обратился в полицию. Случай произошел в четверг 6 марта, когда 39-летний житель столицы сообщил о пропаже денег. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit, основанная в 2018 году и насчитывающая более 40 миллионов пользователей по всему миру, базируется в Дубае.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...