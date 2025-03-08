Москвич потерял полмиллиона при попытке купить крипту

Москвич потерял 500 тысяч рублей, пытаясь купить криптовалюту через приложение биржи Bybit. Об этом сообщили в правоохранительных органах. Мужчина перевел деньги продавцу, но после транзакции контакт с ним был потерян.
«По предварительным данным, мужчина пытался купить криптовалюту на 500 тысяч рублей в приложении биржи Bybit. Деньги он перевел продавцу», — сказал собеседник РИА Новости из правоохранительных органов. По его словам, после произошедшего продавец исчез, и мужчина обратился в полицию.
Случай произошел в четверг 6 марта, когда 39-летний житель столицы сообщил о пропаже денег. Сейчас по данному факту проводится проверка. Криптобиржа Bybit, основанная в 2018 году и насчитывающая более 40 миллионов пользователей по всему миру, базируется в Дубае.
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