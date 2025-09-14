Переделанный российский хит «Матушка-земля» стал песней военных НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польские военные записывают ролики для соцсетей под измененную версию песни «Матушка-земля»
Польские военные записывают ролики для соцсетей под измененную версию песни «Матушка-земля» Фото:

Польские военные позаимствовали российскую песню «Матушка-земля». Под нее они снимают видео для соцсетей.

На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в одном из польских городов проезжают грузовики, которые перевозят технику НАТО. Само видео сопровождается мотивом, в котором легко угадывается песня «Матушка-земля» российской исполнительницы Татьяны Макеевой (в девичестве — Куртукова).

Однако вместо оригинальных слов там звучит «Polska, do boju», что означает «Польша, давай бороться». Отмечается, что именно под эту переделанную композицию военнослужащие снимают ролики, которые выкладывают в популярных соцсетях.

Ранее стало известно, что российская певица и композитор Татьяна Макеева была внесена в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Причиной для включения исполнительницы в этот список стало ее участие в новогодней программе «Голубой огонек» в прошлом году, где она выступала вместе с участниками специальной военной операции. Также отмечается, что на странице Макеевой на ресурсе по ошибке указана фамилия «Макарова», передает 360.ru.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Польские военные позаимствовали российскую песню «Матушка-земля». Под нее они снимают видео для соцсетей. На опубликованных в соцсетях кадрах видно, как в одном из польских городов проезжают грузовики, которые перевозят технику НАТО. Само видео сопровождается мотивом, в котором легко угадывается песня «Матушка-земля» российской исполнительницы Татьяны Макеевой (в девичестве — Куртукова). Однако вместо оригинальных слов там звучит «Polska, do boju», что означает «Польша, давай бороться». Отмечается, что именно под эту переделанную композицию военнослужащие снимают ролики, которые выкладывают в популярных соцсетях. Ранее стало известно, что российская певица и композитор Татьяна Макеева была внесена в базу данных украинского интернет-ресурса «Миротворец» (ресурс признан экстремистским на территории РФ). Причиной для включения исполнительницы в этот список стало ее участие в новогодней программе «Голубой огонек» в прошлом году, где она выступала вместе с участниками специальной военной операции. Также отмечается, что на странице Макеевой на ресурсе по ошибке указана фамилия «Макарова», передает 360.ru.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...