Три вагона поезда сошли с рельсов в Ленобласти

Дрозденко: в Ленобласти произошел сход с рельсов трех вагонов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Проверяется факт диверсии, заявил Дрозденко
Проверяется факт диверсии, заявил Дрозденко Фото:

В Лужском районе Ленобласти произошел сход с рельсов трех вагонов товарного состава. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко.

«На перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия оперативно работают сотрудники правоохранительных органов и специальные подразделения.

Следователи не исключают версию умышленных действий и проверяют возможность диверсии. В связи с этим на месте инцидента работают саперы для обследования территории на предмет наличия опасных предметов.

Было объявлено о временной отмене пригородных электропоездов на участке Сиверская — Луга. Также отмечается, что возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, следующих через данный участок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лужском районе Ленобласти произошел сход с рельсов трех вагонов товарного состава. Об этом рассказал глава региона Александр Дрозденко. «На перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что на месте происшествия оперативно работают сотрудники правоохранительных органов и специальные подразделения. Следователи не исключают версию умышленных действий и проверяют возможность диверсии. В связи с этим на месте инцидента работают саперы для обследования территории на предмет наличия опасных предметов. Было объявлено о временной отмене пригородных электропоездов на участке Сиверская — Луга. Также отмечается, что возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования, следующих через данный участок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...