Работа аэропорта Пскова приостановлена

В аэропорту Пскова введены временные ограничения
В аэропорту Пскова введены временные ограничения Фото:
новость из сюжета
Украинские атаки по российским регионам

В работе аэропорта Пскова введены временные ограничения из-за беспилотной опасности. Об этом рассказал глава Псковской области Михаил Ведерников.

«В связи с беспилотной опасностью введены ограничения в работе аэропорта города Пскова», — написал Ведерников в своем telegram-канале. Он добавил, что эти меры связаны с «беспилотной опасностью», а также отмечается возможность временных перебоев в работе мобильного интернета.

На текущий момент угрозы для населения и объектов инфраструктуры в регионе не существует. Для обеспечения безопасности все оперативные службы уже переведены на работу в усиленном режиме, заключил Ведерников.

