В Пермском крае каждый третий ребенок рождается в многодетной семье

По словам губернатора, многодетным семьям оказывают поддержку
В Пермском крае в многодетных семьях рождается каждый третий ребенок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом Росси Владимиром Путиным. Прямую трансляцию встречи передает телеканал «Россия 24».
«Каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье. Около 140 тысяч семей получают меры соцподдержки», — сообщил губернатор.
Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.
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