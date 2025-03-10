В Пермском крае каждый третий ребенок рождается в многодетной семье

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По словам губернатора, многодетным семьям оказывают поддержку
По словам губернатора, многодетным семьям оказывают поддержку Фото:

В Пермском крае в многодетных семьях рождается каждый третий ребенок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом Росси Владимиром Путиным. Прямую трансляцию встречи передает телеканал «Россия 24».

«Каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье. Около 140 тысяч семей получают меры соцподдержки», — сообщил губернатор.

Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.

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В Пермском крае в многодетных семьях рождается каждый третий ребенок. Об этом сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на встрече с президентом Росси Владимиром Путиным. Прямую трансляцию встречи передает телеканал «Россия 24». «Каждый третий ребенок в Пермском крае рождается в многодетной семье. Около 140 тысяч семей получают меры соцподдержки», — сообщил губернатор. Ранее URA.RU рассказало, что Махонин доложил президенту РФ о развитии региона. Губернатор Прикамья затронул вопросы строительства жилья, роста промпроизводства, поддержки участников СВО и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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