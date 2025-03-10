Родственница экс-замглавы Перми вышла из состава акционеров завода металлосеток

На одном из крупнейших отраслевых предприятий Европы — «Краснокамском заводе металлических сеток» (КЗМС) сменился миноритарный акционер. Пакет в 29,9% акций выкупила пермячка Жанна Бурдина. В опубликованных данных компании указано, что ранее им владела Людмила Хайруллина, мать бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. Сумма сделки могла составить от 50 до 100 млн рублей.
«Пакет, перешедший к Жанне Бурдиной, принадлежал Людмиле Хайруллиной», — на информацию, раскрытую заводом, ссылается «Коммерсант-Прикамье». До 2021 года Эдуард Хайруллин сам являлся держателем акций КЗМС, но после перехода на муниципальную службу передал активы родственнице. В состав акционеров он вошел в 2009 году.
По данным «СПАРК-Интерфакс», Бурдина занимается бизнесом, в 1994 году зарегистрировала свое первое ИП. В отношении нее возбуждали 27 исполнительных производств.
На данный момент мажоритарным совладельцем КЗМС остается его директор Дмитрий Пищальников. Смене совладельца предшествовал корпоративный конфликт из-за невыплаченных дивидендов.
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