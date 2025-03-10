10 марта 2025

Родственница экс-замглавы Перми вышла из состава акционеров завода металлосеток

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пакет акций приобрела пермячка Жанна Бурдина
Пакет акций приобрела пермячка Жанна Бурдина Фото:

На одном из крупнейших отраслевых предприятий Европы — «Краснокамском заводе металлических сеток» (КЗМС) сменился миноритарный акционер. Пакет в 29,9% акций выкупила пермячка Жанна Бурдина. В опубликованных данных компании указано, что ранее им владела Людмила Хайруллина, мать бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. Сумма сделки могла составить от 50 до 100 млн рублей.

«Пакет, перешедший к Жанне Бурдиной, принадлежал Людмиле Хайруллиной», — на информацию, раскрытую заводом, ссылается «Коммерсант-Прикамье». До 2021 года Эдуард Хайруллин сам являлся держателем акций КЗМС, но после перехода на муниципальную службу передал активы родственнице. В состав акционеров он вошел в 2009 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», Бурдина занимается бизнесом, в 1994 году зарегистрировала свое первое ИП. В отношении нее возбуждали 27 исполнительных производств.

На данный момент мажоритарным совладельцем КЗМС остается его директор Дмитрий Пищальников. Смене совладельца предшествовал корпоративный конфликт из-за невыплаченных дивидендов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На одном из крупнейших отраслевых предприятий Европы — «Краснокамском заводе металлических сеток» (КЗМС) сменился миноритарный акционер. Пакет в 29,9% акций выкупила пермячка Жанна Бурдина. В опубликованных данных компании указано, что ранее им владела Людмила Хайруллина, мать бывшего замглавы администрации Перми Эдуарда Хайруллина. Сумма сделки могла составить от 50 до 100 млн рублей. «Пакет, перешедший к Жанне Бурдиной, принадлежал Людмиле Хайруллиной», — на информацию, раскрытую заводом, ссылается «Коммерсант-Прикамье». До 2021 года Эдуард Хайруллин сам являлся держателем акций КЗМС, но после перехода на муниципальную службу передал активы родственнице. В состав акционеров он вошел в 2009 году. По данным «СПАРК-Интерфакс», Бурдина занимается бизнесом, в 1994 году зарегистрировала свое первое ИП. В отношении нее возбуждали 27 исполнительных производств. На данный момент мажоритарным совладельцем КЗМС остается его директор Дмитрий Пищальников. Смене совладельца предшествовал корпоративный конфликт из-за невыплаченных дивидендов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...