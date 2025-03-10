10 марта 2025

Пермяк спас бронетранспортер с российскими бойцами от атаки ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
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Машина наехала на противотанковую мину
Машина наехала на противотанковую мину Фото:

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине рядовой и водитель мотострелкового отделения из деревни Ивашкова Пермского края Артем Тебеньков совершил героический поступок. Он спас бронетранспортер от вражеской атаки. Она произошла, когда БТР доставлял штурмовые подразделения в село Ясеновое.

«Машина наехала на противотанковую мину. Двое военнослужащих, в том числе наводчик, получили ранение. Артем Тебеньков быстро восстановил работоспособность бронетранспортера. Маневрируя, он вывел машину из-под огня в ближайшую лесополосу. После оказания первой помощи товарищам и ремонта техники рядовой вернулся в расположение штурмового отряда», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».

В мэрии добавляют, что тем самым, он выполнил боевую задачу по доставке продовольствия, боеприпасов и личного состава. Артем Тебеньков служит по контракту с декабря 2023 года. Он участвовал в освобождении населенных пунктов: Новопокровское, Желанное, Новожеланное, Мемрик, Вишневое.

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В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине рядовой и водитель мотострелкового отделения из деревни Ивашкова Пермского края Артем Тебеньков совершил героический поступок. Он спас бронетранспортер от вражеской атаки. Она произошла, когда БТР доставлял штурмовые подразделения в село Ясеновое. «Машина наехала на противотанковую мину. Двое военнослужащих, в том числе наводчик, получили ранение. Артем Тебеньков быстро восстановил работоспособность бронетранспортера. Маневрируя, он вывел машину из-под огня в ближайшую лесополосу. После оказания первой помощи товарищам и ремонта техники рядовой вернулся в расположение штурмового отряда», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте». В мэрии добавляют, что тем самым, он выполнил боевую задачу по доставке продовольствия, боеприпасов и личного состава. Артем Тебеньков служит по контракту с декабря 2023 года. Он участвовал в освобождении населенных пунктов: Новопокровское, Желанное, Новожеланное, Мемрик, Вишневое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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