Пермяк спас бронетранспортер с российскими бойцами от атаки ВСУ

В ходе проведения спецоперации ВС РФ на Украине рядовой и водитель мотострелкового отделения из деревни Ивашкова Пермского края Артем Тебеньков совершил героический поступок. Он спас бронетранспортер от вражеской атаки. Она произошла, когда БТР доставлял штурмовые подразделения в село Ясеновое.
«Машина наехала на противотанковую мину. Двое военнослужащих, в том числе наводчик, получили ранение. Артем Тебеньков быстро восстановил работоспособность бронетранспортера. Маневрируя, он вывел машину из-под огня в ближайшую лесополосу. После оказания первой помощи товарищам и ремонта техники рядовой вернулся в расположение штурмового отряда», — сообщает администрация Верещагинского округа в соцсети «ВКонтакте».
В мэрии добавляют, что тем самым, он выполнил боевую задачу по доставке продовольствия, боеприпасов и личного состава. Артем Тебеньков служит по контракту с декабря 2023 года. Он участвовал в освобождении населенных пунктов: Новопокровское, Желанное, Новожеланное, Мемрик, Вишневое.
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