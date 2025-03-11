В Пермском крае разыскивают победителя лотереи, приуроченной к 8 марта

Житель Пермского края стал победителем лотереи, приуроченной к Международному женскому дню. Счастливый обладатель миллиона рублей пока не оформил свой приз и его разыскивают организаторы розыгрыша. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Национальной лотереи».
«„Национальная Лотерея“ объявляет поиск жителя Пермского края, который выиграл один млн рублей в праздничном тираже, приуроченном к Международному женскому дню. Пермяк приобрел выигрышный билет в отделении Почты России», — сказано в сообщении.
Уточняется, что победителю необходимо обратиться в офис «Национальной лотреи». Для оформления приза дается семь месяцев. Всего в праздничном тираже выиграли 17 россиян. Победители были не только в Пермском крае, но и в Омской, Новосибирской, Нижегородской и Тверской областях, Чувашии, Дагестане, Забайкальском крае. В Тюменской области сразу двое жителей стали миллионерами.
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