УФАС проверит завышение цен в пермских санаториях

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Подобную проверку сейчас проводит и региональная прокуратура
Подобную проверку сейчас проводит и региональная прокуратура Фото:

Пермское УФАС проверит санатории региона на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство даст оценку обоснованности стоимости путевок после публикаций в СМИ. Ранее аналогичную проверку начала краевая прокуратура. 

«Если будут найдены нарушения антимонопольного законодательства, служба примет меры реагирования. В материалах приведены сведения о возможном скоординированном завышении цен», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».

В январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость отдыха.

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Пермское УФАС проверит санатории региона на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство даст оценку обоснованности стоимости путевок после публикаций в СМИ. Ранее аналогичную проверку начала краевая прокуратура.  «Если будут найдены нарушения антимонопольного законодательства, служба примет меры реагирования. В материалах приведены сведения о возможном скоординированном завышении цен», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте». В январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость отдыха.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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