УФАС проверит завышение цен в пермских санаториях

Пермское УФАС проверит санатории региона на предмет нарушения антимонопольного законодательства. Ведомство даст оценку обоснованности стоимости путевок после публикаций в СМИ. Ранее аналогичную проверку начала краевая прокуратура.
«Если будут найдены нарушения антимонопольного законодательства, служба примет меры реагирования. В материалах приведены сведения о возможном скоординированном завышении цен», — сообщает пресс-служба Пермского УФАС в соцсети «ВКонтакте».
В январе 2025 года стоимость путевок в пермские санатории в среднем составила 5,4 тысячи рублей в сутки. Среди субъектов России край занял четвертое место по этому показателю. Пермяков возмутила высокая стоимость отдыха.
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