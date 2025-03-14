В Москве прошла встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с группой волонтеров Гумкорпуса, которые в ближайшее время отправятся в ЛНР и ДНР. В своем telegram-канале глава ХМАО отметил, что округ является основоположником добровольчества среди госслужащих.
«Представительство Югры в Москве уже давно стало отправной точкой для миссий Гуманитарного Добровольческого Корпуса. Встретился в представительстве с добровольцами, готовящимися к выезду. Часть из них отправится в Луганскую и Донецкую Народные республики. Также Югра является основоположником новой добровольческой культуры — добровольчества среди государственных и муниципальных служащих», — поделился Кухарук.
Под эгидой Гумкорпуса в миссии отправляются и волонтеры из других регионов. На сегодняшний день добровольцы из 68 субъектов нашей страны отправились на помощь жителям новых территорий.
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