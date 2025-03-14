14 марта 2025

Кухарук встретился с волонтерами, отправляющимися в зону СВО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Кухарук провел встречу в Москве с волонтерами Гумкорпуса
Кухарук провел встречу в Москве с волонтерами Гумкорпуса Фото:

В Москве прошла встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с группой волонтеров Гумкорпуса, которые в ближайшее время отправятся в ЛНР и ДНР. В своем telegram-канале глава ХМАО отметил, что округ является основоположником добровольчества среди госслужащих.

«Представительство Югры в Москве уже давно стало отправной точкой для миссий Гуманитарного Добровольческого Корпуса. Встретился в представительстве с добровольцами, готовящимися к выезду. Часть из них отправится в Луганскую и Донецкую Народные республики. Также Югра является основоположником новой добровольческой культуры — добровольчества среди государственных и муниципальных служащих», — поделился Кухарук.

Под эгидой Гумкорпуса в миссии отправляются и волонтеры из других регионов. На сегодняшний день добровольцы из 68 субъектов нашей страны отправились на помощь жителям новых территорий.

Встреча с волонтерами прошла в Москве
Встреча с волонтерами прошла в Москве
Фото:

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В Москве прошла встреча губернатора Югры Руслана Кухарука с группой волонтеров Гумкорпуса, которые в ближайшее время отправятся в ЛНР и ДНР. В своем telegram-канале глава ХМАО отметил, что округ является основоположником добровольчества среди госслужащих. «Представительство Югры в Москве уже давно стало отправной точкой для миссий Гуманитарного Добровольческого Корпуса. Встретился в представительстве с добровольцами, готовящимися к выезду. Часть из них отправится в Луганскую и Донецкую Народные республики. Также Югра является основоположником новой добровольческой культуры — добровольчества среди государственных и муниципальных служащих», — поделился Кухарук. Под эгидой Гумкорпуса в миссии отправляются и волонтеры из других регионов. На сегодняшний день добровольцы из 68 субъектов нашей страны отправились на помощь жителям новых территорий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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