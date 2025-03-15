Фонд «Пермь-300» переименуют в честь основателя города Василия Татищева

В ближайшее время Фонд «Пермь-300» переименуют в фонд имени Татищева. Об этом сообщается на странице организации в соцсети «Вконтакте».
«Совет фонда „Пермь-300“ принял устав новой редакции и внес изменение в название фонда. После регистрации он получит название — „Фонд содействия развитию города Перми имени В.Н. Татищева“, — говорится в сообщении.
Уточняется, что на встрече внесли изменения в устав фонда. Обсудили его дальнейшее развитие, а также взаимодействие с организациями, занимающимися благоустройством города и развитием общественных пространств и арт-объектов. Также уточнили работу со спецсчетом.
«Фонд „Пермь-300“ создан в 2016 году для подготовки города к трехсотлетию, и эта задача успешно выполнена. Однако фонд по-прежнему нужен, так как он проявил свою эффективность. Поэтому совет решил продолжить работу фонда, скорректировав направление его деятельности», — пояснила директор фонда «Пермь-300» Ирина Ермакова.
С 2021 по 2024 фонд «Пермь-300» собрал 116,4 млн рублей, пишет «Коммерсант-Прикамье». Деньги направили на благоустройство общественных пространств.
Фонд «Пермь-300» запомнился пермякам неоднозначными проектами, призванными преобразить город к его трехсотлетнему юбилею. Речь идет об арт-объекте «Доисторическая ракушка». Объект и работы по благоустройству окружающей территории оценивались в 18,6 млн рублей, говорилось в telegram-канале «Пермь-300». Ради новой скульптуры снесли все киоски на остановке «ЦУМ». Но идею раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. После этого на территории появился сквер с зонами для активного и тихого отдыха.
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