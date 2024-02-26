В Перми на месте «Доисторической ракушки» построят сквер

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Виды зимнего города. Пермь, цум
В новом сквере появится несколько зон для отдыха Фото:

В Перми у гостиницы «Урал», где власти планировали установить арт-объект «Доисторическая ракушка», появится сквер с зонами для активного и тихого отдыха. Проект прошел историко-культурную экспертизу.

«Благоустройством предусмотрена организация новых тротуаров из тротуарной плитки, установка и замена малых архитектурных форм, разбивка и восстановление газонов, высадка кустарника и деревьев, организация освещения. А также организация пространства по функциональным зонам: активного отдыха, тихого отдыха, фотозона», — сказано в акте государственной историко-культурной экспертизы.

Ранее у гостиницы «Урал» бывший мэр Перми Алексей Демкин предложил установить арт-объект «Доисторическая ракушка». Ради новой скульптуры снесли все киоски на остановке «ЦУМ». Но идею раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

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В Перми у гостиницы «Урал», где власти планировали установить арт-объект «Доисторическая ракушка», появится сквер с зонами для активного и тихого отдыха. Проект прошел историко-культурную экспертизу. «Благоустройством предусмотрена организация новых тротуаров из тротуарной плитки, установка и замена малых архитектурных форм, разбивка и восстановление газонов, высадка кустарника и деревьев, организация освещения. А также организация пространства по функциональным зонам: активного отдыха, тихого отдыха, фотозона», — сказано в акте государственной историко-культурной экспертизы. Ранее у гостиницы «Урал» бывший мэр Перми Алексей Демкин предложил установить арт-объект «Доисторическая ракушка». Ради новой скульптуры снесли все киоски на остановке «ЦУМ». Но идею раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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