В Перми на месте «Доисторической ракушки» построят сквер

26 февраля 2024 в 16:12 Размер текста - 17 +

В новом сквере появится несколько зон для отдыха Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми у гостиницы «Урал», где власти планировали установить арт-объект «Доисторическая ракушка», появится сквер с зонами для активного и тихого отдыха. Проект прошел историко-культурную экспертизу. «Благоустройством предусмотрена организация новых тротуаров из тротуарной плитки, установка и замена малых архитектурных форм, разбивка и восстановление газонов, высадка кустарника и деревьев, организация освещения. А также организация пространства по функциональным зонам: активного отдыха, тихого отдыха, фотозона», — сказано в акте государственной историко-культурной экспертизы. Ранее у гостиницы «Урал» бывший мэр Перми Алексей Демкин предложил установить арт-объект «Доисторическая ракушка». Ради новой скульптуры снесли все киоски на остановке «ЦУМ». Но идею раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

В Перми у гостиницы «Урал», где власти планировали установить арт-объект «Доисторическая ракушка», появится сквер с зонами для активного и тихого отдыха. Проект прошел историко-культурную экспертизу. «Благоустройством предусмотрена организация новых тротуаров из тротуарной плитки, установка и замена малых архитектурных форм, разбивка и восстановление газонов, высадка кустарника и деревьев, организация освещения. А также организация пространства по функциональным зонам: активного отдыха, тихого отдыха, фотозона», — сказано в акте государственной историко-культурной экспертизы. Ранее у гостиницы «Урал» бывший мэр Перми Алексей Демкин предложил установить арт-объект «Доисторическая ракушка». Ради новой скульптуры снесли все киоски на остановке «ЦУМ». Но идею раскритиковал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.