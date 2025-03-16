16 марта 2025

Уральский полпред встретил в аэропорту Ханты-Мансийска замминистра обороны. Видео

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Замминистра обороны Цивилева прибыла в ХМАО на церемонию закрытия «Кубка защитников Отечества»
Замминистра обороны Цивилева прибыла в ХМАО на церемонию закрытия «Кубка защитников Отечества» Фото:

Замминистра обороны России Анна Цивилева прибыла в Ханты-Мансийск для участия в церемонии закрытия первого зимнего «Кубка защитников Отечества». Информация о встрече опубликовал в личном telegram-канале полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.

«Встретил в аэропорту Ханты-Мансийска председателя фонда „Защитники Отечества“, заместителя министра обороны РФ Анну Евгеньевну Цивилеву. Предстоит большая совместная программа», — сообщил полпред. Жога, прилетевший ранее, вместе с губернатором Русланом Кухаруком встретил Цивилеву с цветами.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО также прилетел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. VIP-персоны прибыли в округ для участия в закрытии «Кубка защитников Отечества». 

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Замминистра обороны России Анна Цивилева прибыла в Ханты-Мансийск для участия в церемонии закрытия первого зимнего «Кубка защитников Отечества». Информация о встрече опубликовал в личном telegram-канале полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги. «Встретил в аэропорту Ханты-Мансийска председателя фонда „Защитники Отечества“, заместителя министра обороны РФ Анну Евгеньевну Цивилеву. Предстоит большая совместная программа», — сообщил полпред. Жога, прилетевший ранее, вместе с губернатором Русланом Кухаруком встретил Цивилеву с цветами. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО также прилетел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. VIP-персоны прибыли в округ для участия в закрытии «Кубка защитников Отечества». 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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