Замминистра обороны России Анна Цивилева прибыла в Ханты-Мансийск для участия в церемонии закрытия первого зимнего «Кубка защитников Отечества». Информация о встрече опубликовал в личном telegram-канале полпреда президента РФ в УрФО Артема Жоги.
«Встретил в аэропорту Ханты-Мансийска председателя фонда „Защитники Отечества“, заместителя министра обороны РФ Анну Евгеньевну Цивилеву. Предстоит большая совместная программа», — сообщил полпред. Жога, прилетевший ранее, вместе с губернатором Русланом Кухаруком встретил Цивилеву с цветами.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО также прилетел министр спорта РФ Михаил Дегтярев. VIP-персоны прибыли в округ для участия в закрытии «Кубка защитников Отечества».
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