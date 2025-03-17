17 марта 2025

«На лодках и в гидрокостюмах»: МЧС спасают жителей Аши. Фото, видео

Жителей подтопленной Аши эвакуируют из домов
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники эвакуируют людей и животных (фото из архива)
Сотрудники эвакуируют людей и животных (фото из архива) Фото:

Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области прилагают все усилия для помощи и спасения из водного плена жителей подтопленной Аши. На лодках они эвакуируют людей и животных.

«В зоне подтопления работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С подтопленных улиц проводится эвакуация», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.

Там отметили, что также в зону работ убыла группа с БПЛА. С воздуха они будут отслеживать обстановку.

Наводнение в Аше произошло в результате паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки.

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Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области прилагают все усилия для помощи и спасения из водного плена жителей подтопленной Аши. На лодках они эвакуируют людей и животных. «В зоне подтопления работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С подтопленных улиц проводится эвакуация», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства. Там отметили, что также в зону работ убыла группа с БПЛА. С воздуха они будут отслеживать обстановку. Наводнение в Аше произошло в результате паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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