Сотрудники ГУ МЧС по Челябинской области прилагают все усилия для помощи и спасения из водного плена жителей подтопленной Аши. На лодках они эвакуируют людей и животных.
«В зоне подтопления работают сотрудники МЧС России, подразделения Поисково-спасательной службы Челябинской области, службы РСЧС. С подтопленных улиц проводится эвакуация», — сообщили URA.RU в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
Там отметили, что также в зону работ убыла группа с БПЛА. С воздуха они будут отслеживать обстановку.
Наводнение в Аше произошло в результате паводка: воды из реки хлынули на жилые территории. Подтопленными также оказались территории Брединского, Варненского, Нагайбакского, Сосновского, Троицкого, Уйского районов области. В связи с этим прокуратура начала проверки.
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