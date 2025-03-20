Мэр Соликамска выступил с важным обращением по поводу коммунального ЧП

Мэр Соликамска Русанов: теплоснабжение в городе восстановлено
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По словам Александра Русанова, центральную котельную удалось запустить через час после выхода из строя
По словам Александра Русанова, центральную котельную удалось запустить через час после выхода из строя Фото:

В Соликамске (Пермский край) порыв на сетях устранен, а теплоснабжение восстановлено. Об этом сообщил мэр города Александр Русанов.

«По состоянию на 22:00, порыв на сетях в микрорайоне Клестовка устранен. Теплоснабжение полностью восстановлено», — написал Александр Русанов в своем telegram-канале.

Утром 20 марта произошло автоматическое отключение ячеек на городской электроподстанции. Из-за этого примерно в 9 утра вышли из строя две котельные: центральная и БИС-2. Прибывшие на место ЧП специалисты перезапустили системы. Позже выяснилось — инцидент вызвал порыв на сетях в Клестовке.

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В Соликамске (Пермский край) порыв на сетях устранен, а теплоснабжение восстановлено. Об этом сообщил мэр города Александр Русанов. «По состоянию на 22:00, порыв на сетях в микрорайоне Клестовка устранен. Теплоснабжение полностью восстановлено», — написал Александр Русанов в своем telegram-канале. Утром 20 марта произошло автоматическое отключение ячеек на городской электроподстанции. Из-за этого примерно в 9 утра вышли из строя две котельные: центральная и БИС-2. Прибывшие на место ЧП специалисты перезапустили системы. Позже выяснилось — инцидент вызвал порыв на сетях в Клестовке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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