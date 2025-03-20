Мэр Соликамска выступил с важным обращением по поводу коммунального ЧП

По словам Александра Русанова, центральную котельную удалось запустить через час после выхода из строя
В Соликамске (Пермский край) порыв на сетях устранен, а теплоснабжение восстановлено. Об этом сообщил мэр города Александр Русанов.
«По состоянию на 22:00, порыв на сетях в микрорайоне Клестовка устранен. Теплоснабжение полностью восстановлено», — написал Александр Русанов в своем telegram-канале.
Утром 20 марта произошло автоматическое отключение ячеек на городской электроподстанции. Из-за этого примерно в 9 утра вышли из строя две котельные: центральная и БИС-2. Прибывшие на место ЧП специалисты перезапустили системы. Позже выяснилось — инцидент вызвал порыв на сетях в Клестовке.
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