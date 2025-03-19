19 марта 2025

В Соликамске из-за лопнувшей трубы отключились две котельные

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Сейчас жителей домов подключают к теплоносителю
Сейчас жителей домов подключают к теплоносителю Фото:

В Соликамске Пермского края вновь произошла теплоавария. В 9 утра была остановка теплоснабжения от центральной котельной и БИС-2.

«Последствиями инцидента стал порыв на сетях теплоснабжения в микрорайоне Клестовка. Его местонахождение установили. Специалисты „Теплоэнерого“ устраняют дефект. Необходимые силы и оборудование у них есть», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.

Мэр также отметил, что специалисты на местах уже провели необходимые работы. Сейчас центральная котельная функционирует в штатном режиме. В на котельной БИС-2 запущены сетевые насосы. Стартовали работы по организации планомерного подключения жителей домов к теплоносителю.

Наиболее массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря 2023 года, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Соликамске Пермского края вновь произошла теплоавария. В 9 утра была остановка теплоснабжения от центральной котельной и БИС-2. «Последствиями инцидента стал порыв на сетях теплоснабжения в микрорайоне Клестовка. Его местонахождение установили. Специалисты „Теплоэнерого“ устраняют дефект. Необходимые силы и оборудование у них есть», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов. Мэр также отметил, что специалисты на местах уже провели необходимые работы. Сейчас центральная котельная функционирует в штатном режиме. В на котельной БИС-2 запущены сетевые насосы. Стартовали работы по организации планомерного подключения жителей домов к теплоносителю. Наиболее массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря 2023 года, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...