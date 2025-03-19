В Соликамске из-за лопнувшей трубы отключились две котельные

В Соликамске Пермского края вновь произошла теплоавария. В 9 утра была остановка теплоснабжения от центральной котельной и БИС-2.
«Последствиями инцидента стал порыв на сетях теплоснабжения в микрорайоне Клестовка. Его местонахождение установили. Специалисты „Теплоэнерого“ устраняют дефект. Необходимые силы и оборудование у них есть», — написал в соцсети «ВКонтакте» глава Соликамского муниципального округа Александр Русанов.
Мэр также отметил, что специалисты на местах уже провели необходимые работы. Сейчас центральная котельная функционирует в штатном режиме. В на котельной БИС-2 запущены сетевые насосы. Стартовали работы по организации планомерного подключения жителей домов к теплоносителю.
Наиболее массовое отключение отопления в Соликамске произошло 12 декабря 2023 года, тогда в регионе были аномальные морозы. После того, как в дома горожан вернулось тепло, губернатор Пермского края Дмитрий Махонин уволил замглавы Соликамска по вопросам ЖКХ Андрея Рыкова. Ситуацией с произошедшим интересовалась и краевая прокуратура, а председатель СКР Александр Бастрыкин ставил ход проведения проверки на личный контроль.
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