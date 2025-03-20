20 марта 2025

В Златоусте директор оружейной фабрики попал под следствие. Видео

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В отношении Олега Трубина возбуждено уголовное дело Фото:

В Златоусте (Челябинская область) директор одного из крупнейших предприятий города попал под следствие. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он организовал незаконное производство шпионских приборов. Как рассказал URA.RU источник в городе, речь идет о директоре ООО «Оружейная фабрика „Златоуст“» Олеге Трубине.

«Директор одного из производственных предприятий Златоуста с января 2020 года по октябрь 2024 года организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся для негласного получения и регистрации акустической информации. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным URA.RU, изготовление шпионских приборов Трубин организовал непосредственно на мощностях предприятия. При этом какой-либо лицензии для этого не получал. URA.RU связалось с компанией. Там попросили направить официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения.

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В Златоусте (Челябинская область) директор одного из крупнейших предприятий города попал под следствие. Как пояснили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону, он организовал незаконное производство шпионских приборов. Как рассказал URA.RU источник в городе, речь идет о директоре ООО «Оружейная фабрика „Златоуст“» Олеге Трубине. «Директор одного из производственных предприятий Златоуста с января 2020 года по октябрь 2024 года организовал незаконное производство специальных технических средств в виде флеш-накопителей, предназначавшихся для негласного получения и регистрации акустической информации. На основании представленных УФСБ результатов оперативно-розыскной деятельности СУ СК России по Челябинской области в отношении лица возбуждено уголовное дело по статье 138.1 УК РФ (незаконный оборот специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации)», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону. По данным URA.RU, изготовление шпионских приборов Трубин организовал непосредственно на мощностях предприятия. При этом какой-либо лицензии для этого не получал. URA.RU связалось с компанией. Там попросили направить официальный запрос. Ответ будет опубликован после получения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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