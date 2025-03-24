Прокуратура обязала коммунальщиков ежедневно привозить дорогую воду в пермскую деревню

Кунгурская городская прокуратура проверила деревню Осташата Пермского края, где жители сидят без воды. И обязало местное предприятие организовать ее ежедневный подвоз в населенный пункт.
«Были найдены нарушения в работе МУП „ЖКХ Шадейское“. Оно занималось подвозом воды в деревню лишь раз в две недели. На основании этой информации „Шадейское“ получило представление об устранении нарушений. После его рассмотрения в деревни Осташата и Николичи организован ежедневный подвоз питьевой воды», — цитирует портал Properm.ru официальный ответ прокуратуры.
Кроме того, против директора «ЖКХ Шадейское» возбуждено дело об административном правонарушении. Далее в ситуации предстоит разобраться краевому Роспотребнадзору.
При этом стоимость подвоза остается достаточно высокой. Порядка 1,5 тысяч рублей за кубометр воды.
В деревне Осташата отсутствует муниципальный водопровод, а ближайший водозабор находится в 35 километрах от населенного пункта. При этом вода в местном озере убывает с каждым годом. Сейчас оно практически обмелело. Мэрия о ситуации знает с 2021 года. Однако деньги в казне на новый водопровод до 2027 года не заложены. Жители вынуждены заказывать недешевую воду, либо возить ее из города.
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