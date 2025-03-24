В рамках торжественной церемонии, которая прошла в Екатерининском зале Кремля, президент России Владимир Путин вручил премию солистке Мариинского театра Ренате Шакировой. Она получила награду за свои достижения в области балета.
«Её мастерство — это воплощение в танце яркого артистического таланта и традиций прославленной петербургской балетной школы», — подчеркнул Путин на трансляции церемонии. Прима-балерина Мариинского театра, известна своим вкладом в развитие российского балетного искусства.
Рената Шакирова была принята в труппу Мариинского театра в 2015 году. Ее карьера быстро набрала обороты, и в том же году Рената получила главную роль в балете «Дон Кихот». Она не только получила престижные театральные награды, включая «Золотой софит» и премию Союза театральных деятелей России, но и была объявлена прима-балериной Мариинского театра после выступления в балете «Шурале».
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