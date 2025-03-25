Пермскую больницу наказали за смерть младенца при родах

Перинатальный центр в Соликамске выплатит родителям малыша, погибшего при родах, компенсацию морального вреда. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Соликамского городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.
«Беременная пермячка была госпитализирована в перинатальный центр. В стационаре у нее началось кровотечение, но дежурная акушерка даже не осмотрела женщину. Состояние пермячки ухудшалось и было принято сделать ей экстренное кесарево сечение. Ребенка достали мертвым. Супружеская пара посчитала врачей виновными в гибели первенца и обратилась в суд», — уточнили в инстанции.
Перинатальный центр ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» выплатит родителям погибшего младенца по 1,5 млн и 900 тысяч рублей. Также покроет их расходы на юриста. Больница пыталась оспорить решение первой инстанции, но краевой суд оставил его в силе.
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