25 марта 2025

Пермскую больницу наказали за смерть младенца при родах

© Служба новостей «URA.RU»
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Женщина ждала первенца, но он скончался в родах
Женщина ждала первенца, но он скончался в родах Фото:

Перинатальный центр в Соликамске выплатит родителям малыша, погибшего при родах, компенсацию морального вреда. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Соликамского городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда.

«Беременная пермячка была госпитализирована в перинатальный центр. В стационаре у нее началось кровотечение, но дежурная акушерка даже не осмотрела женщину. Состояние пермячки ухудшалось и было принято сделать ей экстренное кесарево сечение. Ребенка достали мертвым. Супружеская пара посчитала врачей виновными в гибели первенца и обратилась в суд», — уточнили в инстанции.

Перинатальный центр ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» выплатит родителям погибшего младенца по 1,5 млн и 900 тысяч рублей. Также покроет их расходы на юриста. Больница пыталась оспорить решение первой инстанции, но краевой суд оставил его в силе.

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Перинатальный центр в Соликамске выплатит родителям малыша, погибшего при родах, компенсацию морального вреда. Апелляционная инстанция оставила в силе решение Соликамского городского суда. Об этом сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. «Беременная пермячка была госпитализирована в перинатальный центр. В стационаре у нее началось кровотечение, но дежурная акушерка даже не осмотрела женщину. Состояние пермячки ухудшалось и было принято сделать ей экстренное кесарево сечение. Ребенка достали мертвым. Супружеская пара посчитала врачей виновными в гибели первенца и обратилась в суд», — уточнили в инстанции. Перинатальный центр ГБУЗ ПК «Городская больница г. Соликамск» выплатит родителям погибшего младенца по 1,5 млн и 900 тысяч рублей. Также покроет их расходы на юриста. Больница пыталась оспорить решение первой инстанции, но краевой суд оставил его в силе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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