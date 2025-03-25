25 марта 2025

Поездки на Черноморское побережье для жителей ХМАО стали дороже

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Высокий спрос на внутренний туризм в Югре привел к росту цен на поездки к морю
Высокий спрос на внутренний туризм в Югре привел к росту цен на поездки к морю Фото:

В Югре ускорился годовой рост цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым. Такие данные приводит Центробанк.

«Высокий спрос на внутренний туризм в Югре привел к ускорению годового роста цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым», — говорится в аналитических материалах Центробанка. Также из-за роста затрат перевозчиков, в том числе на топливо, комплектующие, оплату труда персонала, и индексации тарифов на проезд в междугороднем автобусе в автономном округе ускорился годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта.

В целом в феврале годовой темп прироста цен в целом на разные услуги в ХМАО составил 12,44%. Основной показатель инфляции в предыдущем месяце — 9,69%.

Ранее URA.RU сообщало, что Utair оценивает перспективы появления дешевых рейсов из западной части ХМАО на юг. Также авиакомпания уже приняла решения увеличить число полетов из Нижневартовска по южным направлениям в период весенне-летней навигации.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Югре ускорился годовой рост цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым. Такие данные приводит Центробанк. «Высокий спрос на внутренний туризм в Югре привел к ускорению годового роста цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым», — говорится в аналитических материалах Центробанка. Также из-за роста затрат перевозчиков, в том числе на топливо, комплектующие, оплату труда персонала, и индексации тарифов на проезд в междугороднем автобусе в автономном округе ускорился годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта. В целом в феврале годовой темп прироста цен в целом на разные услуги в ХМАО составил 12,44%. Основной показатель инфляции в предыдущем месяце — 9,69%. Ранее URA.RU сообщало, что Utair оценивает перспективы появления дешевых рейсов из западной части ХМАО на юг. Также авиакомпания уже приняла решения увеличить число полетов из Нижневартовска по южным направлениям в период весенне-летней навигации.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...