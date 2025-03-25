Поездки на Черноморское побережье для жителей ХМАО стали дороже

В Югре ускорился годовой рост цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым. Такие данные приводит Центробанк.
«Высокий спрос на внутренний туризм в Югре привел к ускорению годового роста цен на поездки на Черноморское побережье России и в Крым», — говорится в аналитических материалах Центробанка. Также из-за роста затрат перевозчиков, в том числе на топливо, комплектующие, оплату труда персонала, и индексации тарифов на проезд в междугороднем автобусе в автономном округе ускорился годовой рост цен на услуги пассажирского транспорта.
В целом в феврале годовой темп прироста цен в целом на разные услуги в ХМАО составил 12,44%. Основной показатель инфляции в предыдущем месяце — 9,69%.
Ранее URA.RU сообщало, что Utair оценивает перспективы появления дешевых рейсов из западной части ХМАО на юг. Также авиакомпания уже приняла решения увеличить число полетов из Нижневартовска по южным направлениям в период весенне-летней навигации.
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