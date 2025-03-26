На улицах Екатеринбурга станет еще больше электросамокатов

Кикшеринговые компании выставят в 2025 году в Екатеринбурге 17 тысяч электросамокатов. В 2024 году их было 12 тысяч. Об этом на коллегии в мэрии рассказал глава ГИБДД города Роман Ярыш, сообщает корреспондент URA.RU.
«К нам сегодня уже заходят фирмы, которые занимаются кикшерингом, такие как „Яндекс“, Whoosh, „Юрент“. Whoosh уже выставляет 4500 самокатов, „Юрент“ — 6000 и Яндекс — 4500. Итого 17 тысяч, в том году было 12 тысяч», — заявил Ярыш.
В пятницу, 28 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретится с представителями кикшеринга, чтобы обсудить прежние договоренности о работе самокатов в городе. Также будут предложены новые ограничения, например, запрет на поездки на этом виде транспорта по набережной около «УГМК-Арены».
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