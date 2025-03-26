На улицах Екатеринбурга станет еще больше электросамокатов

Кикшеринговые компании выставят на улицы Екатеринбурга 17 тысяч электросамокатов
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В 2024 году на улицы было выведено только 12 тысяч электросамокатов
В 2024 году на улицы было выведено только 12 тысяч электросамокатов Фото:

Кикшеринговые компании выставят в 2025 году в Екатеринбурге 17 тысяч электросамокатов. В 2024 году их было 12 тысяч. Об этом на коллегии в мэрии рассказал глава ГИБДД города Роман Ярыш, сообщает корреспондент URA.RU.

«К нам сегодня уже заходят фирмы, которые занимаются кикшерингом, такие как „Яндекс“, Whoosh, „Юрент“. Whoosh уже выставляет 4500 самокатов, „Юрент“ — 6000 и Яндекс — 4500. Итого 17 тысяч, в том году было 12 тысяч», — заявил Ярыш.

В пятницу, 28 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретится с представителями кикшеринга, чтобы обсудить прежние договоренности о работе самокатов в городе. Также будут предложены новые ограничения, например, запрет на поездки на этом виде транспорта по набережной около «УГМК-Арены».

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Кикшеринговые компании выставят в 2025 году в Екатеринбурге 17 тысяч электросамокатов. В 2024 году их было 12 тысяч. Об этом на коллегии в мэрии рассказал глава ГИБДД города Роман Ярыш, сообщает корреспондент URA.RU. «К нам сегодня уже заходят фирмы, которые занимаются кикшерингом, такие как „Яндекс“, Whoosh, „Юрент“. Whoosh уже выставляет 4500 самокатов, „Юрент“ — 6000 и Яндекс — 4500. Итого 17 тысяч, в том году было 12 тысяч», — заявил Ярыш. В пятницу, 28 марта, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов встретится с представителями кикшеринга, чтобы обсудить прежние договоренности о работе самокатов в городе. Также будут предложены новые ограничения, например, запрет на поездки на этом виде транспорта по набережной около «УГМК-Арены».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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