Российский сенатор попросила об отставке

Сенатор РФ от Тувы Дина Оюн сложит полномочия
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Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий сенатора
Дина Оюн написала заявление о сложении полномочий сенатора Фото:

Сенатор от законодательного органа Республики Тыва Дина Оюн подала в отставку. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко.

«Дина Ивановна [Оюн] написала заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Сегодня это заявление мы рассмотрели на Совете палаты и завтра на пленарном заседании палата примет соответствующее решение», — сказал Тимченко.

Он уточнил, что Дина Оюн не участвовала в последних выборах в Верховный Хурал (парламент) Тувы, что делает невозможным ее продолжение в должности сенатора от нового состава парламента. В связи с этим и было принято решение о сложении полномочий с ее стороны.

Полномочия Оюн закончились еще в сентябре прошлого года. Однако сенатор продолжила работать, так как Верховный Хурал не успел тогда назначить нового сенатора. 

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Сенатор от законодательного органа Республики Тыва Дина Оюн подала в отставку. Об этом сообщил глава комитета СФ по регламенту и организации парламентской деятельности Вячеслав Тимченко. «Дина Ивановна [Оюн] написала заявление о сложении своих полномочий по собственному желанию. Сегодня это заявление мы рассмотрели на Совете палаты и завтра на пленарном заседании палата примет соответствующее решение», — сказал Тимченко. Он уточнил, что Дина Оюн не участвовала в последних выборах в Верховный Хурал (парламент) Тувы, что делает невозможным ее продолжение в должности сенатора от нового состава парламента. В связи с этим и было принято решение о сложении полномочий с ее стороны. Полномочия Оюн закончились еще в сентябре прошлого года. Однако сенатор продолжила работать, так как Верховный Хурал не успел тогда назначить нового сенатора. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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