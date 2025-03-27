На Западе раскрыли подлый план ЕС против России

Европейский союз создал серьезные препятствия для достижения соглашения между Россией и США о прекращении огня в Черном море. Для подписания документа нужно, чтобы были сняты антироссийские санкции, однако ЕС имеет принципиальную позицию насчет ограничений и отказывается их снимать. Об этом сообщило издание Responsible Statecraft.
«ЕС, судя по всему, вставил палки в колеса затруднительному соглашению о прекращении огня в Черном море между Россией и США», — говорится в материале. Согласно условиям РФ, для установления моратория на боевые действия в Черном море нужно снять европейские санкции. При этом ЕС отказывается снимать их до полного вывода российских войск с территории Украины.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что условия России для достижения моратория будут проанализированы. Он отметил, что результаты анализа будут представлены президенту США Дональду Трампу для определения последующих действий страны в этом вопросе. Рубио также подчеркнул, что предложенные условия затрагивают интересы не только России, но и других международных участников, включая ЕС.
Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что немедленно вступит в соглашение по Черному морю. Практические шаги по реализации договоренностей могут начаться после официального заявления США. Украинский лидер в этом вопросе ожидает подтверждения от министра обороны, пишет «Национальная служба новостей».
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