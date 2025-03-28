Пожилых россиян атаковали лжесотрудники пенсионного фонда

Телефонные мошенники стали использовать новую схему для кражи денег у пожилых людей, выдавая себя за сотрудников Пенсионного фонда. Они заявляют о взломе аккаунта жертвы на «Госуслугах» и убеждают ее перевести деньги на безопасный счет. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.
Преступники, представляясь работниками Пенсионного фонда, информируют жертв о якобы произведенном взломе или блокировке их аккаунта на «Госуслугах», сообщает ТАСС со ссылкой на УБК МВД России. Злоумышленники предоставляют номер телефона техподдержки, которая на самом деле является частью мошеннической схемы. После этого другой мошенник, выдавая себя за сотрудника техподдержки, рассказывает жертве о необходимости обратиться в полицию из-за того, что ее аккаунт пытались взломать мошенники. Через некоторое время с пенсионером связывается третий мошенник, уже под видом правоохранителя, и предлагает перевести деньги на «безопасный счет» для предотвращения кражи средств.
В связи с возрастанием числа таких инцидентов, МВД РФ настоятельно рекомендует гражданам быть более бдительными и проверять информацию через официальные каналы связи с государственными учреждениями. Также важно обучать пожилых людей основам безопасности в интернете и предостерегать их от возможных мошеннических действий.
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