В Нижневартовске закрыли театр из-за опасности для детей

В Нижневартовске (ХМАО) закрыли Театр юного зрителя, куда, соответственно, ходили в основном дети. Это произошло из-за множественных нарушений пожарной безопасности, что подвергало опасности зрителей, сообщили в УФССП России по ХМАО.
«За нарушение требований противопожарной безопасности судебные приставы приостановили деятельность помещений всех зрительных залов театра юного зрителя в Нижневартовске. Суд, за несоответствие помещений театра нормам противопожарной безопасности, выявленным в ходе проверки, вынес решение о приостановлении деятельности по оказанию исполнительских услуг до устранения всех нарушений», — написано на сайте ведомства.
Сейчас в театре опечатаны и опломбированы все двери в залы и на склады. Показ спектаклей на данный момент приостановлен.
Недавно в Сургуте (ХМАО) закрыли мечеть по адресу Сосновая 43/2 на Черном мысу. Это также произошло из-за множественных нарушений пожарной безопасности, что подвергало опасности прихожан. Имам сургутской мечети Рустам Хазрат сказал, что вина за это полностью лежит на плечах духовного управления. Позже депутат думы Сургутского района ХМАО Оразхан Калиев перечислил около 500 тысяч рублей на покупку всего необходимого оборудования для устранения нарушений.
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