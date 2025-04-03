Власти усложнили жизнь украинцам в Грузии

Грузия официально сократила безвизовый срок пребывания для граждан Украины с трех лет до одного года. Это изменение было оформлено постановлением, которое подписал премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе и вступило в силу 3 апреля.
«Грузия сократила безвизовый срок пребывания граждан Украины на территории страны с трех лет до одного года. <...> Изначально на граждан Украины распространялся срок нахождения без визы в течение года. В 2023 году власти продлили этот срок до двух лет, а в 2024 до трех лет», — сообщает радио Sputnik. Грузия в telegram-канале. Новое правило начнет действовать для украинцев, въехавших в Грузию после 24 февраля 2025 года.
В случае несоблюдения новых правил украинские граждане могут столкнуться с штрафами за незаконное пребывание. Это изменение требует от украинцев обновления статуса пребывания в стране в соответствии с новым законодательством.
После начала конфликта на Украине в 2022 году многие украинцы искали убежище за пределами своей страны, включая Грузию. В России украинцам было предложено урегулировать свое правовое положение до сентября 2025 года, в то время как Грузия изначально увеличивала, а затем сократила срок безвизового пребывания для украинцев. В настоящий момент на территории Украины продолжает действовать военное положение и всеобщая мобилизация.
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