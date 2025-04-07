Следователи предъявили обвинение членам команды теневого мэра из ХМАО

В Нефтеюганске возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий» в отношении директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Они были задержаны 4 апреля, их подозревают в незаконной продаже сети муниципальных аптек АО «Фармация».
«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвинения предъявлены ряду должностных лиц из числа работников муниципальных предприятий Нефтеюганска и двум индивидуальным предпринимателям», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.
Дела возбуждены по материалам РУ ФСБ Тюменской области. Обвиняемым вменяется незаконная приватизация муниципального имущества — сети аптек «Фармация». Вместе с ними по уголовному делу проходит покупатель сети Мария Мехоношина. Она находится под подпиской о невыезде.
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