07 апреля 2025

Следователи предъявили обвинение членам команды теневого мэра из ХМАО

Следователи возбудили уголовные дела на членов команды теневого мэра из ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями»
Возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «злоупотребление должностными полномочиями» Фото:

В Нефтеюганске возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий» в отношении директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Они были задержаны 4 апреля, их подозревают в незаконной продаже сети муниципальных аптек АО «Фармация».

«Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвинения предъявлены ряду должностных лиц из числа работников муниципальных предприятий Нефтеюганска и двум индивидуальным предпринимателям», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО.

Дела возбуждены по материалам РУ ФСБ Тюменской области. Обвиняемым вменяется незаконная приватизация муниципального имущества — сети аптек «Фармация». Вместе с ними по уголовному делу проходит покупатель сети Мария Мехоношина. Она находится под подпиской о невыезде.

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В Нефтеюганске возбуждены уголовные дела по статьям «мошенничество» и «превышение должностных полномочий» в отношении директора депимущества Шамиля Майранова и руководителя муниципальной конторы по содержанию и ремонту дорог «Спецкоммунсервис» Максима Федорова. Они были задержаны 4 апреля, их подозревают в незаконной продаже сети муниципальных аптек АО «Фармация». «Возбуждено два уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество), частью 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Обвинения предъявлены ряду должностных лиц из числа работников муниципальных предприятий Нефтеюганска и двум индивидуальным предпринимателям», — сообщили URA.RU в пресс-службе следственного комитета ХМАО. Дела возбуждены по материалам РУ ФСБ Тюменской области. Обвиняемым вменяется незаконная приватизация муниципального имущества — сети аптек «Фармация». Вместе с ними по уголовному делу проходит покупатель сети Мария Мехоношина. Она находится под подпиской о невыезде.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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