В Петербурге пресекли деятельность мошенников, инсценировавших ДТП для страховок

В Петербурге была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере страховых выплат. Мошенники инсценировали ДТП в 2024 году для получения выплат. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
«Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками регионального подразделения МВД и силовой поддержке Росгвардии проведено 22 обыска, 26 человек доставлены для проведения следственных действий», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. В ближайшее время предполагается проведение допросов, после чего всем задержанным будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.
Мошенники 18 сентября 2024 года инсценировали ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге. В инсценировке участвовал автомобиль «Мерседес», принадлежащий одному из членов группы. После создания и подачи фиктивных документов о ДТП в страховую компанию, преступники получили страховые выплаты на сумму 400 тысяч рублей, которые были распределены между участниками группы.
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