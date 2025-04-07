07 апреля 2025
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05 апреля 2025

В Петербурге пресекли деятельность мошенников, инсценировавших ДТП для страховок

© Служба новостей «URA.RU»
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Проведено 22 обыска, 26 человек доставлены для проведения следственных действий
Проведено 22 обыска, 26 человек доставлены для проведения следственных действий Фото:

В Петербурге была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере страховых выплат. Мошенники инсценировали ДТП в 2024 году для получения выплат. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.

«Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками регионального подразделения МВД и силовой поддержке Росгвардии проведено 22 обыска, 26 человек доставлены для проведения следственных действий», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. В ближайшее время предполагается проведение допросов, после чего всем задержанным будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения.

Мошенники 18 сентября 2024 года инсценировали ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге. В инсценировке участвовал автомобиль «Мерседес», принадлежащий одному из членов группы. После создания и подачи фиктивных документов о ДТП в страховую компанию, преступники получили страховые выплаты на сумму 400 тысяч рублей, которые были распределены между участниками группы.

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В Петербурге была пресечена деятельность организованной преступной группы, занимавшейся мошенничеством в сфере страховых выплат. Мошенники инсценировали ДТП в 2024 году для получения выплат. Об этом сообщает ГСУ СК России по Санкт-Петербургу. «Следователями СК России совместно с оперативными сотрудниками регионального подразделения МВД и силовой поддержке Росгвардии проведено 22 обыска, 26 человек доставлены для проведения следственных действий», — пишет ГСУ СК России по Петербургу в официальном telegram-канале. В ближайшее время предполагается проведение допросов, после чего всем задержанным будут предъявлены обвинения и избраны меры пресечения. Мошенники 18 сентября 2024 года инсценировали ДТП на проспекте Просвещения в Петербурге. В инсценировке участвовал автомобиль «Мерседес», принадлежащий одному из членов группы. После создания и подачи фиктивных документов о ДТП в страховую компанию, преступники получили страховые выплаты на сумму 400 тысяч рублей, которые были распределены между участниками группы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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