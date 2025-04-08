Дума ратифицировала договор о стратегическом партнерстве с Ираном

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России и Иран будут плотно сотрудничать как минимум 20 лет
России и Иран будут плотно сотрудничать как минимум 20 лет Фото:

Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Решение принято на пленарном заседании. Договор рассчитан на 20 лет и может продлеваться. В нем отражено партнерство между странами во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы и так далее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что договор укрепит отношения России и Ирана.

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Госдума ратифицировала Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Ираном. Решение принято на пленарном заседании. Договор рассчитан на 20 лет и может продлеваться. В нем отражено партнерство между странами во всех сферах, включая оборону, борьбу с терроризмом, энергетику, финансы и так далее. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявлял, что договор укрепит отношения России и Ирана.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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