На трассе М-5 в Челябинской области ограничат движение

На трассе М-5 «Урал» В Челябинской области ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».
«В связи с проведением ремонтных работ на участке трассы на 1818 километре трассы М-5 „Урал“ (фрезерование) возможны временные ограничения движения. Работы будут проводиться с 10.00 до 19.00 часов», — сообщили в пресс-службе. 1818-й километр трассы находится в Чебаркульском районе.
На трассе будут вестись и другие работы. Это сбор мусора с обочин, остановок и стоянок, мойка барьерного ограждения, ремонт шумозащитного экрана и очистка разворотных петель. В Саткинском округе проведут ямочный ремонт рециклером. В районе Атляна проведут ямочный ремонт, а также подсыпку мест пучинообразования.
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