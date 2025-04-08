08 апреля 2025

На трассе М-5 в Челябинской области ограничат движение

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничат из-за ремонтных работ
Движение ограничат из-за ремонтных работ Фото:

На трассе М-5 «Урал» В Челябинской области ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением ремонтных работ на участке трассы на 1818 километре трассы М-5 „Урал“ (фрезерование) возможны временные ограничения движения. Работы будут проводиться с 10.00 до 19.00 часов», — сообщили в пресс-службе. 1818-й километр трассы находится в Чебаркульском районе.

На трассе будут вестись и другие работы. Это сбор мусора с обочин, остановок и стоянок, мойка барьерного ограждения, ремонт шумозащитного экрана и очистка разворотных петель. В Саткинском округе проведут ямочный ремонт рециклером. В районе Атляна проведут ямочный ремонт, а также подсыпку мест пучинообразования.

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На трассе М-5 «Урал» В Челябинской области ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением ремонтных работ на участке трассы на 1818 километре трассы М-5 „Урал“ (фрезерование) возможны временные ограничения движения. Работы будут проводиться с 10.00 до 19.00 часов», — сообщили в пресс-службе. 1818-й километр трассы находится в Чебаркульском районе. На трассе будут вестись и другие работы. Это сбор мусора с обочин, остановок и стоянок, мойка барьерного ограждения, ремонт шумозащитного экрана и очистка разворотных петель. В Саткинском округе проведут ямочный ремонт рециклером. В районе Атляна проведут ямочный ремонт, а также подсыпку мест пучинообразования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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