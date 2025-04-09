Пресс-службу пермского филиала крупного оператора связи покинула руководитель. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Светлана Бельская возглавляла ее с 2020 года
Светлана Бельская возглавляла ее с 2020 года Фото:

Пресс-службу пермского филиала компании «Ростелеком» покинула Светлана Бельская. Она возглавляла ее с 2020 года. Ее дальнейшее место трудоустройства пока неизвестно, но она отмечает, что не уходит из сферы PR.

«Вот и закончился мой путь длинной в пять лет За это время мы с PR — командой реализовали массу ярких проектов. Подключали сотню умных домофонов и рассказывали об их преимуществах, возводили десятки базовых станций», — написала она в соцсети «ВКонтакте». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Бельская окончила пединститут по специализации «Преподаватель немецкого языка». Позже прошла курсы повышения квалификации работников телевидения в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания при Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве и получила специализацию журналиста.

По образованию Светлана — журналист
По образованию Светлана — журналист
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Пресс-службу пермского филиала компании «Ростелеком» покинула Светлана Бельская. Она возглавляла ее с 2020 года. Ее дальнейшее место трудоустройства пока неизвестно, но она отмечает, что не уходит из сферы PR. «Вот и закончился мой путь длинной в пять лет За это время мы с PR — командой реализовали массу ярких проектов. Подключали сотню умных домофонов и рассказывали об их преимуществах, возводили десятки базовых станций», — написала она в соцсети «ВКонтакте».  Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Бельская окончила пединститут по специализации «Преподаватель немецкого языка». Позже прошла курсы повышения квалификации работников телевидения в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания при Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве и получила специализацию журналиста.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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