Пресс-службу пермского филиала компании «Ростелеком» покинула Светлана Бельская. Она возглавляла ее с 2020 года. Ее дальнейшее место трудоустройства пока неизвестно, но она отмечает, что не уходит из сферы PR.
«Вот и закончился мой путь длинной в пять лет За это время мы с PR — командой реализовали массу ярких проектов. Подключали сотню умных домофонов и рассказывали об их преимуществах, возводили десятки базовых станций», — написала она в соцсети «ВКонтакте».
Ранее URA.RU сообщало о том, что Светлана Бельская окончила пединститут по специализации «Преподаватель немецкого языка». Позже прошла курсы повышения квалификации работников телевидения в Институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания при Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании в Москве и получила специализацию журналиста.
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