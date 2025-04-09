В центре Челябинска известный бизнесмен построит новый ЖК

В центре Челябинска на улице Работниц построят новый жилой комплекс с автостоянкой на 120 мест. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.
«Жилой комплекс со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“», — сообщается на сайте.
Как сообщается в документации, строить новый жилой комплекс будет девелопер СЗ «Космос-групп». Согласно сервису «Сбис», компания зарегистрирована в Челябинске в июне 2014 года. Директор и учредитель фирмы — предприниматель Александр Карелин, который ранее входил в топ-100 самых богатых челябинцев. Он же значится учредителем еще 12 организаций, часть из которых уже ликвидирована. Выручка ООО СЗ «Космос-Групп» за весь прошлый год снизилась на 84% и составила 360 тысяч рублей.
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