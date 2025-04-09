В центре Челябинска известный бизнесмен построит новый ЖК

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Новый ЖК построят со встроенными помещениями и паркингом
Новый ЖК построят со встроенными помещениями и паркингом Фото:

В центре Челябинска на улице Работниц построят новый жилой комплекс с автостоянкой на 120 мест. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра.

«Жилой комплекс со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“», — сообщается на сайте.

Как сообщается в документации, строить новый жилой комплекс будет девелопер СЗ «Космос-групп». Согласно сервису «Сбис», компания зарегистрирована в Челябинске в июне 2014 года. Директор и учредитель фирмы — предприниматель Александр Карелин, который ранее входил в топ-100 самых богатых челябинцев. Он же значится учредителем еще 12 организаций, часть из которых уже ликвидирована. Выручка ООО СЗ «Космос-Групп» за весь прошлый год снизилась на 84% и составила 360 тысяч рублей.

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В центре Челябинска на улице Работниц построят новый жилой комплекс с автостоянкой на 120 мест. Проект одобрила экспертная организация «Пируэт», сообщается на сайте госреестра. «Жилой комплекс со встроенными объектами обслуживания и встроенной автостоянкой на 120 мест. Положительное заключение экспертной организации „Пируэт“», — сообщается на сайте. Как сообщается в документации, строить новый жилой комплекс будет девелопер СЗ «Космос-групп». Согласно сервису «Сбис», компания зарегистрирована в Челябинске в июне 2014 года. Директор и учредитель фирмы — предприниматель Александр Карелин, который ранее входил в топ-100 самых богатых челябинцев. Он же значится учредителем еще 12 организаций, часть из которых уже ликвидирована. Выручка ООО СЗ «Космос-Групп» за весь прошлый год снизилась на 84% и составила 360 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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