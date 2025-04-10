10 апреля 2025

Пермские школьники стали трехкратными победителями престижного конкурса хоров. Видео

Школьники из Перми победили во Всероссийском конкурсе хоровых коллективов
© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки победили в номинации «Песни моей страны»
Пермяки победили в номинации «Песни моей страны» Фото:

Пермский эстрадный коллектив «Class-xop» одержал победу во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Мероприятие проходило в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Это третья победа пермских школьников подряд, сообщили URA.RU родители ребят.

«Пройдя серьезные творческие испытания, наши пермские ребята третий год подряд стали победителями конкурса в номинации „Школьный хор „Песни моей страны“. А также заняли второе место в специальной номинации „Песни Победы““, — рассказал Александр Мохначев корреспонденту агентства.

Он добавил, что заявки на конкурс подали почти восемь тысяч музыкальных коллективов из 89 регионов страны. В состав пермского коллектива вошли учащиеся гимназии №7 и воспитанники «Детской школы искусств». Руководит хором Альбина Ощепкова.

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Пермский эстрадный коллектив «Class-xop» одержал победу во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Мероприятие проходило в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Это третья победа пермских школьников подряд, сообщили URA.RU родители ребят. «Пройдя серьезные творческие испытания, наши пермские ребята третий год подряд стали победителями конкурса в номинации „Школьный хор „Песни моей страны“. А также заняли второе место в специальной номинации „Песни Победы““, — рассказал Александр Мохначев корреспонденту агентства. Он добавил, что заявки на конкурс подали почти восемь тысяч музыкальных коллективов из 89 регионов страны. В состав пермского коллектива вошли учащиеся гимназии №7 и воспитанники «Детской школы искусств». Руководит хором Альбина Ощепкова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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