Пермский эстрадный коллектив «Class-xop» одержал победу во Всероссийском конкурсе хоровых и вокальных коллективов. Мероприятие проходило в детском центре «Орленок» в Краснодарском крае. Это третья победа пермских школьников подряд, сообщили URA.RU родители ребят.
«Пройдя серьезные творческие испытания, наши пермские ребята третий год подряд стали победителями конкурса в номинации „Школьный хор „Песни моей страны“. А также заняли второе место в специальной номинации „Песни Победы““, — рассказал Александр Мохначев корреспонденту агентства.
Он добавил, что заявки на конкурс подали почти восемь тысяч музыкальных коллективов из 89 регионов страны. В состав пермского коллектива вошли учащиеся гимназии №7 и воспитанники «Детской школы искусств». Руководит хором Альбина Ощепкова.
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