В Челябинске в апреле 2025 года по сравнению с тем же периодом 2024 года на 15% выросло число выставленных на продажу садовых участков. Горожане стали чаще продавать недорогие и востребованные сады в городской черте, в том числе в СНТ «Тракторосад 1,2» на ЧТЗ и в СНТ «Любитель-2» на Северо-западе, сообщил руководитель АН «А1» Степан Подпятников.
«В Челябинске в апреле 2025 по сравнению с тем же периодом 2024 года число выставленных на продажу участков с садовыми домиками выросло на 15%. Наиболее востребованы дачи в городской черте. В среднем садовые участки продают по 1,8-2 миллиона рублей, но в наиболее востребованных СНТ ценник доходит до 3 миллионов за объект», — сообщил Подпятников.
Так, в Тракторозаводском районе в СНТ «Трактросад 1» продается дача. Площадь домика — 10 квадратных метров, участка — три сотки. На территории расположены облaгopoжeнный сад, домик для oтдыxa, oбopудовaнная беceдка, есть электричество, на участке бак для вoды, тeплицa из пoликaрбонатa, xозяйственный блок для хpанения инвeнтаpя. Стоимость дачи — 750 000 рублей. Также продавец указывает, что на участке есть рaспашныe воpoта для въездa автомобиля, место для авто. Соседи в СНТ проживают круглогодично, расположенные по соседству участки облагорожены.
В СНТ «Тракторосад 4» на ЧТЗ на продажу также выставлен участок за 750 тысяч рублей. Площадь участка — четыре сотки, общая площадь одноэтажного дачного домика с мансардой и верандой — 30 квадратных метров. К домику подведено электричество. На территории — плодовые посадки, фундамент под баню, бак под воду, хорошие соседи и место для машины.
Также на северо-западе в Калининском районе в СНТ «Любитель-2» стоимость самых недорогих участков начинается от 1,9 миллиона рублей за объект. За такую сумму на продажу выставлен домик площадью десять квадратных метров на участке четыре сотки. Преимущество таких дач в том, что они расположены в удобной локации — недалеко от ТРК «Фокус» на пересечении Братьев Кашириных и проспекта Победы. Продавец указывает в объявлении, что участок находится рядом с главной дорогой. На участке по соседству люди проживают круглогодично и есть возможности для строительства. В том же СНТ, но уже за два миллиона рублей, на продажу выставлен садовый участок с небольшим домиком. Площадь участка 4,2 сотки, а площадь дома — 20 квадратных метров.
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