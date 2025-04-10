В Екатеринбурге снесут несколько домов ради новых высоток

В Екатеринбурге в районе Новой Сортировке выделили участок под проект КРТ, который находится в районе улицы Бебеля и проезда Теплоходный. Приказ о согласовании реновации на участке опубликован на сайте минстроя Свердловской области.
«Согласовать проект решения о комплексном развитии территорий жилой застройки в районе улицы Бебеля, подготовленный администрацией Екатеринбурга», — следует из документа. Приказ подписал глава министерства Григорий Сурганов.
На данном участке стоят шесть малоэтажных домов, которые построили в 1950-е годы, их снесут. Речь идет о домах: №172а, 173, 174, 176, 176а, 182а.
Недавно власти отдали под КРТ промзону на Вторчермете, на территории которой находятся складские помещения, два цеха и офисник. На их месте в течение 15 лет построят многоэтажки на 4,5 тысячи человек и детский сад на 250 мест.
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