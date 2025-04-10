В Перми на место, где покончил с собой пермский бизнесмен Алексей Булатов, принесли цветы. URA.RU съездило на место, где все произошло и выяснило, где все произошло.
Ранее сообщалось, что пермяк совершил суицид на территории лыжной базы «Динамо». На территории есть платные беседки, а есть подальше от базы бесплатные. «Нет, это точно не платные беседки. Это где-то в лесу было», — сказала сотрудница веревочного парка, расположенного на территории базы. В лесу беседки расположены только в одном месте — на поляне Дружбы.
На поляне стоят четыре беседки. В самой большой воткнуто две белые розы, судя по всему, именно здесь Булатов покончил с собой. Там же на лавочке стоят две бутылки с алкоголем и стакан. Вероятно, перед тем как решиться на роковой шаг, он выпил. Ранее сообщалось, что мертвого мужчину нашла жена. Перед тем как покончить с собой Булатов отправил супруге сообщение. Известно, что у бизнесмена были многомиллионные долги.
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