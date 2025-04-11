Пермская ЛДПР пригласила жителей края рассказать истории о Победе

ЛДПР запустила в Пермском крае проект «Истории Победы». В его рамках будут собраны и публикованы рассказы о героях Великой Отечественной войны, рассказанные жителями края. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.
«Мы приглашаем к участию в нашем проекте абсолютно всех. Ведь в каждой нашей семье есть свой герой. Свой близкий и любимый человек, который сделал невозможное и спас, защитил нашу Родину. Пока мы помним о них, говорим, гордимся ими — они с нами. Они — живы», — пояснил агентству URA.RU лидер фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников.
Пермские либерал-демократы призывают жителей края присылать истории своих героев в региональное отделение партии. Результатом проекта будет являться публикация самых интересных из них.
Свое мнение по поводу проекта также высказал участник СВО, куратор Ассоциации ветеранов СВО по УрФО Даниил Шиляев: «Проект однозначно заслуживает всяческой поддержки. Было бы хорошо, если он будет дополнен еще и современным контекстом. Я имею в виду истории наших ребят — героев СВО. Это позволит привлечь внимание молодежи. Для большей глубины я бы предложил организаторам подумать еще над созданием мультимедийного архива, в который бы вошли фото, письма, видео-интервью».
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