Пермская ЛДПР пригласила жителей края рассказать истории о Победе

Жителям Пермского края предложили принять участие в проекте «Истории Победы»
© Служба новостей «URA.RU»
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Жителей края призвали рассказать историю героев своей семьи
Жителей края призвали рассказать историю героев своей семьи Фото:

ЛДПР запустила в Пермском крае проект «Истории Победы». В его рамках будут собраны и публикованы рассказы о героях Великой Отечественной войны, рассказанные жителями края. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии.

«Мы приглашаем к участию в нашем проекте абсолютно всех. Ведь в каждой нашей семье есть свой герой. Свой близкий и любимый человек, который сделал невозможное и спас, защитил нашу Родину. Пока мы помним о них, говорим, гордимся ими — они с нами. Они — живы», — пояснил агентству URA.RU лидер фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников.

Пермские либерал-демократы призывают жителей края присылать истории своих героев в региональное отделение партии. Результатом проекта будет являться публикация самых интересных из них.

Свое мнение по поводу проекта также высказал участник СВО, куратор Ассоциации ветеранов СВО по УрФО Даниил Шиляев: «Проект однозначно заслуживает всяческой поддержки. Было бы хорошо, если он будет дополнен еще и современным контекстом. Я имею в виду истории наших ребят — героев СВО. Это позволит привлечь внимание молодежи. Для большей глубины я бы предложил организаторам подумать еще над созданием мультимедийного архива, в который бы вошли фото, письма, видео-интервью».

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ЛДПР запустила в Пермском крае проект «Истории Победы». В его рамках будут собраны и публикованы рассказы о героях Великой Отечественной войны, рассказанные жителями края. Об этом URA.RU сообщили в региональном отделении партии. «Мы приглашаем к участию в нашем проекте абсолютно всех. Ведь в каждой нашей семье есть свой герой. Свой близкий и любимый человек, который сделал невозможное и спас, защитил нашу Родину. Пока мы помним о них, говорим, гордимся ими — они с нами. Они — живы», — пояснил агентству URA.RU лидер фракции ЛДПР в заксобрании Прикамья Олег Постников. Пермские либерал-демократы призывают жителей края присылать истории своих героев в региональное отделение партии. Результатом проекта будет являться публикация самых интересных из них. Свое мнение по поводу проекта также высказал участник СВО, куратор Ассоциации ветеранов СВО по УрФО Даниил Шиляев: «Проект однозначно заслуживает всяческой поддержки. Было бы хорошо, если он будет дополнен еще и современным контекстом. Я имею в виду истории наших ребят — героев СВО. Это позволит привлечь внимание молодежи. Для большей глубины я бы предложил организаторам подумать еще над созданием мультимедийного архива, в который бы вошли фото, письма, видео-интервью».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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