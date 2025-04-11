11 апреля 2025

Глава UFC попросил Трампа вернуть в США Ксению Карелину, осужденную в России за госизмену

Освобождению осужденной в Россиии Ксении Карелиной посодействовал глава UFC
© Служба новостей «URA.RU»
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Дана Уайт воспользовался связями с американским президентом
Дана Уайт воспользовался связями с американским президентом Фото:

Глава UFC Дана Уайт, известный своей многолетней дружбой с Дональдом Трампом, поспособствовал возвращению американки и невесты боксера Криса ван Гердена Ксении Карелиной, осужденной в России за госизмену. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на совещании с членами своей администрации.

«На самом деле меня об этом попросил очень хороший друг. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что эта девушка — друг или родственник одного из бойцов UFC. Мы поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку», — заявил Трамп.

В России Ксению Карелину осудили за государственную измену — поводом стал перевод $51 в украинский фонд в 2022 году. Суд приговорил её к 12 годам лишения свободы. Однако 10 апреля она была освобождена в рамках обмена между Москвой и США. В рамках этой сделки в Россию вернулся Артур Петров, обвиняемый в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.

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Глава UFC Дана Уайт, известный своей многолетней дружбой с Дональдом Трампом, поспособствовал возвращению американки и невесты боксера Криса ван Гердена Ксении Карелиной, осужденной в России за госизмену. Об этом президент США Дональд Трамп рассказал на совещании с членами своей администрации. «На самом деле меня об этом попросил очень хороший друг. Дана Уайт позвонил мне и сказал, что эта девушка — друг или родственник одного из бойцов UFC. Мы поговорили об этом с президентом Путиным и заключили сделку», — заявил Трамп. В России Ксению Карелину осудили за государственную измену — поводом стал перевод $51 в украинский фонд в 2022 году. Суд приговорил её к 12 годам лишения свободы. Однако 10 апреля она была освобождена в рамках обмена между Москвой и США. В рамках этой сделки в Россию вернулся Артур Петров, обвиняемый в контрабанде, нарушении экспортного контроля и отмывании денег.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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