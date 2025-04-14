ФСБ предотвратила взрыв водонасосной станции в Керчи

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ФСБ задержали второго гражданина Молдавии за день
ФСБ задержали второго гражданина Молдавии за день Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Гражданин Молдавии Евгений Курдоглу задержан ФСБ за планирование подрыва водонасосной станции в Керчи (Крым). Об этом сообщили в ФСБ.

«Курдоглу по заданию украинских спецслужб планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. Отмечается, что Курдолгу задержан.

Ранее, утром 14 апреля, ФСБ задержали другого гражданина Молдавии — Мариуса Пруняну. Отмечалось, что он воевал на стороне ВСУ, а затем провез на территорию РФ взрывчатку с целью совершить подрыв российских объектов.

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Гражданин Молдавии Евгений Курдоглу задержан ФСБ за планирование подрыва водонасосной станции в Керчи (Крым). Об этом сообщили в ФСБ. «Курдоглу по заданию украинских спецслужб планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. Отмечается, что Курдолгу задержан. Ранее, утром 14 апреля, ФСБ задержали другого гражданина Молдавии — Мариуса Пруняну. Отмечалось, что он воевал на стороне ВСУ, а затем провез на территорию РФ взрывчатку с целью совершить подрыв российских объектов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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