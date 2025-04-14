ФСБ предотвратила взрыв водонасосной станции в Керчи

Гражданин Молдавии Евгений Курдоглу задержан ФСБ за планирование подрыва водонасосной станции в Керчи (Крым). Об этом сообщили в ФСБ.
«Курдоглу по заданию украинских спецслужб планировал взорвать водонасосную станцию в Керчи», — передает РИА Новости сообщение ФСБ. Отмечается, что Курдолгу задержан.
Ранее, утром 14 апреля, ФСБ задержали другого гражданина Молдавии — Мариуса Пруняну. Отмечалось, что он воевал на стороне ВСУ, а затем провез на территорию РФ взрывчатку с целью совершить подрыв российских объектов.
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