В Магнитогорске умер экс-начальник комитета по молодежной политике

В 50 лет умер экс-руководитель комитета по делам молодежи мэрии Магнитогорска (Челябинская область) Андрей Пятаков. Об этом сообщают местные СМИ.
«1 апреля Андрею Пятакову исполнилось 50 лет. Последние два месяца он серьёзно болел. Его друг Александр Чекалин был на связи с мамой Андрея, писал, что тот попал в автоаварию, некоторое время был в коме, под аппаратом ИВЛ, затем пришел в себя. Андрея выписали из больницы, ему требовалась длительная и серьёзная реабилитация. 13 апреля Андрея Пятакова не стало», — сообщает информресурс Verstov.info.
По данным издания, магнитогорская молодежь 90-х хорошо помнит Андрея Пятакова — поэта, автора слов гимна магнитогорской молодежи, организатора и инициатора проведения массовых мероприятий. Он был одним из огранизаторов фестиваля «Арт-Платформа». Также Пятаков в разные годы работал помощником депутата, возглавлял комитет по делам молодежи в администрации города, был активным и инициативным, застрельщиком многих мероприятий городского масштаба. Кроме того, Пятаков был редактором университетской газеты «Педагог», основателем и редактором первого и единственного молодёжного журнала в Магнитогорске «Универ», автором газеты «Грани культуры Магнитки».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!