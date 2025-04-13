В Челябинске последние маршруты перейдут на регулируемый тариф в 2026 году

В Челябинске последние 11 маршрутов общественного транспорта с нерегулируемыми тарифами перейдут на регулируемые расценки в 2026 году. Как сообщил замминистра по транспорту региона Александр Егоров, на этом транспортную реформу можно будет считать завершенной.
«С нерегулируемым тарифом в Челябинске осталось 11 маршрутов. В следующем году мы их переведем в средний или малый класс и тогда реформу можно считать завершенной», — уточнил Егоров на пресс-конференции о ремонте трамвайных путей.
Егоров также подчеркнул, что модернизация идет быстрыми темпами благодаря тому, что правительство региона в несколько раз увеличило финансирование автобусного, троллейбусного и рельсового транспорта. Он отметил, что после ремонтных работ на рельсах и модернизации транспорта скорость трамваев увеличилась на один километр в час.
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