13 апреля 2025

В Челябинске последние маршруты перейдут на регулируемый тариф в 2026 году

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Все маршруты в Челябинске перейдут на регулируемый тариф к 2026 году, сообщил Егоров
Все маршруты в Челябинске перейдут на регулируемый тариф к 2026 году, сообщил Егоров Фото:

В Челябинске последние 11 маршрутов общественного транспорта с нерегулируемыми тарифами перейдут на регулируемые расценки в 2026 году. Как сообщил замминистра по транспорту региона Александр Егоров, на этом транспортную реформу можно будет считать завершенной.

«С нерегулируемым тарифом в Челябинске осталось 11 маршрутов. В следующем году мы их переведем в средний или малый класс и тогда реформу можно считать завершенной», — уточнил Егоров на пресс-конференции о ремонте трамвайных путей.

Егоров также подчеркнул, что модернизация идет быстрыми темпами благодаря тому, что правительство региона в несколько раз увеличило финансирование автобусного, троллейбусного и рельсового транспорта. Он отметил, что после ремонтных работ на рельсах и модернизации транспорта скорость трамваев увеличилась на один километр в час.

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В Челябинске последние 11 маршрутов общественного транспорта с нерегулируемыми тарифами перейдут на регулируемые расценки в 2026 году. Как сообщил замминистра по транспорту региона Александр Егоров, на этом транспортную реформу можно будет считать завершенной. «С нерегулируемым тарифом в Челябинске осталось 11 маршрутов. В следующем году мы их переведем в средний или малый класс и тогда реформу можно считать завершенной», — уточнил Егоров на пресс-конференции о ремонте трамвайных путей. Егоров также подчеркнул, что модернизация идет быстрыми темпами благодаря тому, что правительство региона в несколько раз увеличило финансирование автобусного, троллейбусного и рельсового транспорта. Он отметил, что после ремонтных работ на рельсах и модернизации транспорта скорость трамваев увеличилась на один километр в час.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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